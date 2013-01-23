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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 21:59 BJT

美国数据: 1月19日止当周连锁店销售较上年同期增长1.8%--Redbook

路透纽约1月23日 - Redbook Research周三公布的报告显示,1月19日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长1.8%.

2012年1月截至目前为止连锁店销售较上年同期增长1.9%,较前月下滑0.4%.(完)

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(编译 王冠中; 审校 利棣儿)

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