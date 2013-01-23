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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 22:39 BJT

投行观点: Jefferies将Waters 目标价从88美元上调为90美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导. (编译 洪曦; 审校)

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