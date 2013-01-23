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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 23:30 BJT

美国热股: IBM大涨6%,2013年财测和第四季业绩给予提振

路透1月23日 - 国际商业机器(IBM)公司 公布的2013年财测好于预期,此前该公司第四季业绩亦表现出色.一些分析师认为IBM的业绩可能是科技支出环境改善的一个迹象,但其他人则认为强劲财报要归功于IBM的商业模式.

IMB周三早盘大涨6%,报207.78美元.(完) (编译 洪曦; 审校 母红)

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