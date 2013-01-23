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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 23:30 BJT

美国热股: 麦当劳早盘变动不大,此前公布第四季获利上涨

路透1月23日 - 麦当劳 周三公布第四季获利上升,因美国现有店面营收走高,而非如预期下挫.

麦当劳周三早盘微跌0.01%报,92.96美元.(完)

(编译 洪曦; 审校 母红)

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