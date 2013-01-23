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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 23:44 BJT

美国热股: Coach大幅下挫逾14%,经济低迷和市场竞争造成第四季营收不及预期

路透1月23日 - Coach 公布假日季度营收低于华尔街预估,因经济情况不佳以及竞争对手的女士手包折扣幅度更大,损及其北美地区销售.

Coach周三早盘大跌14.49%,报51.88美元.(完)

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