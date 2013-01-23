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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 05:41 BJT

美股盘后:苹果公布季度业绩后,股价盘后先升后挫

路透纽约1月23日 - 消费电子巨擘苹果 周三美股盘后交易中先升后挫,在一度上扬1.8%后急转直下,重挫5.4%,此前该公司公布了季度业绩.

苹果公布2013会计年度第一季每股盈利(EPS)为13.81美元,营收为545亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计苹果第一季EPS为13.47美元,营收为547.3亿美元.第一季苹果季度毛利率为38.6%,上年同期为44.7%.

苹果预计第二季营收介乎410-430亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预计苹果第二季EPS为11.67美元,营收为453.8亿美元.苹果预计第二季毛利率介乎37.5-38.5%(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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