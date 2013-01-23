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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 06:13 BJT

美股盘后:苹果股价扩大跌幅至6.2%,此前该公司公布业绩

路透纽约1月23日 - 苹果 股价扩大跌幅至6.2%,此前该公司公布业绩.(完)

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