《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月23日

日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势消退
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最 新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 57.60 +1.62 +2.89 2421007 搜狐 49.82 +0.71 +1.45 586503 网易 44.88 +0.67 +1.52 755703 百度 108.30 -0.61 -0.56 3545710 亚信科技 10.92 -0.19 -1.71 163440 台湾 台湾积体电 18.27 +0.11 +0.61 1641624 路 联电 1.98 +0.03 +1.54 923657 日月光 4.17 +0.01 +0.24 153396 硅品精密 5.20 +0.01 +0.19 288185 和信超媒体 0.98 -0.03 -2.97 84729 友达 3.98 +0.04 +1.02 187146 中华电信 32.79 +0.08 +0.24 46764 台湾国际航 38.30 -0.59 -1.52 1353323 电 香港 中国移动 55.64 -0.05 -0.09 282060 中国联通 16.76 +0.02 +0.12 164449 中国电信 55.90 -0.56 -0.99 19607 中芯国际 3.09 -0.07 -2.22 31061 电讯盈科 4.29 +0.02 +0.47 6745 (完)
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 五年券106/5期殖利率连二日收升 * 台股弹且放空零成本，市场偏空操作 * 下周接近标债，交投有望回温 * 五年券106/5期明日区间先看0.82-0.86% 路透台北4月5日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三收小升； 交易员指出，在台股强攻且往下追价意愿低之下，市场多偏空操作促殖利率开高收升，惟交 投冷清。 他们表示，上月10年券波动幅度大，不少交易员遭到停权，今天是4月的第一个交易日 ，先前遭停权的交易员今起恢复交易；惟市场缺明确方向，加上放空零成本，市场多采偏空 操作，带动殖利率连二日收升。 〞上个月很多家被停权，今天又恢复交易了，有人就往上KK看。〞一大型证券商交易员 说。 另一大型证券商交易员指出，因清明长假后台股强攻，在台股看起来相当〞硬朗〞，且 有望持续往上攻，而台债短线又缺乏利多之下，往下追价意愿低，市场试着往上做，但交投 依旧冷清，成交量不大。 他表示，下周随着标债进入倒数，料交投有望转趋热络；〞哎呀，台债现在没有什么事 ，没有人要追啊，
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%