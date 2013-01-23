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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 06:37 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘
价:
        
                                                            
 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最  
 新收盘价:                                           
                                                            
 公司名       股票代码    收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                        
 中国                                                
 新浪                       57.60    +1.62    +2.89  2421007
 搜狐                       49.82    +0.71    +1.45   586503
 网易                       44.88    +0.67    +1.52   755703
 百度                      108.30    -0.61    -0.56  3545710
 亚信科技                   10.92    -0.19    -1.71   163440
                                                            
 台湾                                                
 台湾积体电                 18.27    +0.11    +0.61  1641624
 路                                                  
 联电                        1.98    +0.03    +1.54   923657
 日月光                      4.17    +0.01    +0.24   153396
 硅品精密                    5.20    +0.01    +0.19   288185
 和信超媒体                  0.98    -0.03    -2.97    84729
 友达                        3.98    +0.04    +1.02   187146
 中华电信                   32.79    +0.08    +0.24    46764
 台湾国际航                 38.30    -0.59    -1.52  1353323
 电                                                  
                                                            
 香港                                                
 中国移动                   55.64    -0.05    -0.09   282060
 中国联通                   16.76    +0.02    +0.12   164449
 中国电信                   55.90    -0.56    -0.99    19607
 中芯国际                    3.09    -0.07    -2.22    31061
 电讯盈科                    4.29    +0.02    +0.47     6745
 
(完)

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