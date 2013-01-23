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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 06:24 BJT

全球外汇市场1月24日主要消息

路透1月24日 - (除特别说明外,均为GMT时间)

1月23日(三)

2330 - 日本1月路透短观调查

2350 - 日本资本流动数据

2350 - 日本12月贸易数据

2350 - 日本12月进出口数据

2350 - 日本财务省宣布12月清关的能源进口数据

1月24日(四)

-- - 欧央行管理委员会会议

0758 - 法国1月Markit制造业、服务业及综合采购经理人指数(PMI)初值

0828 - 德国1月Markit制造业、服务业及综合PMI初值

0830 - 瑞典12月生产者物价指数(PPI)

0830 - 瑞典12月失业率

0858 - 欧元区1月Markit制造业、服务业及综合PMI初值

0900 - 欧元区11月经常帐

0900 - 意大利11月零售销售

1100 - 英国1月CBI零售销售差值

1330 - 美国一周初请失业金数据

1358 - 美国1月Markit制造业PMI初值

1500 - 美国12月领先指标

1600 - 美国1月堪萨斯城联储制造业综合指数

2100 - 新西兰截至11月的四个月净债务余额与GDP之比

2130 - 美联储一周资产负债表

2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)12月美国订单出货比

2330 - 日本东京地区1月消费者物价指数(CPI)

2330 - 日本12月全国CPI

2350 - 日本央行公布12月19-20日政策会议记录(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽; 审校 张涛)

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