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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 07:22 BJT

韩国数据: 第四季GDP初值较前季增长0.4%,增速加快但仍低于央行预估

韩国2012年全年实质GDP增幅从上年的3.6%下滑至2.0%,为14年来第二低增幅,凸显了该国面临的挑战.韩国央行预计,今年经济增速将加快至2.8%.

韩国国内民间消费对全年GDP的贡献率略超过50%,但就业市场及工业生产严重依赖出口表现.

韩国央行公布的初值数据显示,第四季民间消费经季节调整后较前季增长0.8%,第三季为增长0.7%.

第四季资本投资较前季下降2.8%,降幅低于第三季的4.8%.

第四季GDP初值较上年同期增长1.5%,持平于第三季,但低于路透调查预估的增长1.9%.(完) (编译 孙茉莉/王兴亚; 审校 程琳/白云)

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