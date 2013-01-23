版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 24日 星期四 06:57 BJT

更新版-纽约汇市: 日圆兑美元连涨第三日,但下行趋势未变

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                             收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                        
 欧元/美元                    1.3316    1.3320     -0.03     +0.92    1.3194
 美元/日圆                     88.59     88.70     -0.12     +2.13     86.74
 欧元/日圆                    118.00    118.19     -0.16     +3.10    114.45
 美元/瑞郎                    0.9290    0.9291     -0.01     +1.47    0.9155
 英镑/美元                    1.5844    1.5837     +0.04     -2.50    1.6251
 美元/加元                    0.9989    0.9915     +0.75     +0.69    0.9921
 澳元/美元                    1.0553    1.0565     -0.11     +1.54    1.0393
 欧元/瑞郎                    1.2378    1.2378     +0.00     +2.51    1.2075
 欧元/英镑                    0.8402    0.8408     -0.07     +3.55    0.8114
 新西兰元/美                  0.8420    0.8407     +0.15     +1.65    0.8283
 元                                                                 
 美元/挪威克                  5.5566    5.5770     -0.37     -0.12    5.5630
 朗                                                                 
 欧元/挪威克                  7.3999    7.4280     -0.38     +0.81    7.3403
 朗                                                                 
 美元/瑞典克                  6.5102    6.5084     +0.03     +0.18    6.4986
 朗                                                                 
 欧元/瑞典克                  8.6765    8.6693     +0.08     +1.15    8.5777
 朗                                                                 
                                                                            
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅
 亦以此为基准计算.
 .(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐