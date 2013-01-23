更新版-纽约汇市: 日圆兑美元连涨第三日,但下行趋势未变

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，受市场之间的套利交易带动
路透芝加哥4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌， 受市场之间的套利交易带动。 CBOT-5月小麦期货 收低3/4美分，报每蒲式耳4.27美元。 美国农业部周一稍晚公布，美国冬麦生长优良率为51%，一年前为59% ，去年11月底发布的上一份农业部周度作物生长报告为58%。 今日CBOT小麦期货预估成交量为114,841口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3316 1.3320 -0.03 +0.92 1.3194 美元/日圆 88.59 88.70 -0.12 +2.13 86.74 欧元/日圆 118.00 118.19 -0.16 +3.10 114.45 美元/瑞郎 0.9290 0.9291 -0.01 +1.47 0.9155 英镑/美元 1.5844 1.5837 +0.04 -2.50 1.6251 美元/加元 0.9989 0.9915 +0.75 +0.69 0.9921 澳元/美元 1.0553 1.0565 -0.11 +1.54 1.0393 欧元/瑞郎 1.2378 1.2378 +0.00 +2.51 1.2075 欧元/英镑 0.8402 0.8408 -0.07 +3.55 0.8114 新西兰元/美 0.8420 0.8407 +0.15 +1.65 0.8283 元 美元/挪威克 5.5566 5.5770 -0.37 -0.12 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.3999 7.4280 -0.38 +0.81 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5102 6.5084 +0.03 +0.18 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6765 8.6693 +0.08 +1.15 8.5777 朗 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅 亦以此为基准计算. .(完)
路透芝加哥4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌， 受市场之间的套利交易带动。 CBOT-5月小麦期货 收低3/4美分，报每蒲式耳4.27美元。 美国农业部周一稍晚公布，美国冬麦生长优良率为51%，一年前为59% ，去年11月底发布的上一份农业部周度作物生长报告为58%。 今日CBOT小麦期货预估成交量为114,841口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌， 在前日现货月5月合约 触及三周高位后出现获利了结。 CBOT-5月玉米合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳3.63美元，跌穿 位于100日和200日移动均线切入位的技术支撑位。 市场得到上周五美国农业部发布的玉米种植面积预估低于预期的支撑 。 今日CBOT玉米期货成交量预计为274,865口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
* 10年期公债收益率跌至2月24日来最低的2.314% * 收益率从低点回升，因获利了结和重建空头 路透纽约4月4日 - 美国指标公债收益率周二触及逾五周低点，因投 资人对美国总统特朗普实施财政刺激政策的能力有疑虑。但该收益率之后 扭转跌势，尾盘变动不大。 指标10年期公债收益率一度跌至2月24日来最低2.314%，分析师表示 ，上月特朗普未能令全面改革美国医保体系的议案获得通过，可能预示其 在兑现包括税改在内的竞选承诺上或遭遇类似困难。 分析师还指出，美国参议院即将对确认特朗普提名的最高法院大法官 Neil Gorsuch进行最后的投票，也可能令市场怀疑新政府是否有能力实现 政策主张。 七年期和五年期公债收益率也分别跌至逾五周最低的2.123%和1.840% 。三年期公债收益率触及周一创下的近五周低点1.437%，30年期和两年期 公债收益率则没有跌穿周一触及的低点。 “我认为政治面因素肯定造成了许多不确定性，”Raymond James市 场策略师Ellis Phifer表示。