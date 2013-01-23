更新版-纽约汇市: 日圆兑美元连涨第三日,但下行趋势未变

美国债市：指标公债收益率触及数周低点，因对特朗普施政能力有疑虑

* 10年期公债收益率跌至2月24日来最低的2.314% * 收益率从低点回升，因获利了结和重建空头 路透纽约4月4日 - 美国指标公债收益率周二触及逾五周低点，因投 资人对美国总统特朗普实施财政刺激政策的能力有疑虑。但该收益率之后 扭转跌势，尾盘变动不大。 指标10年期公债收益率一度跌至2月24日来最低2.314%，分析师表示 ，上月特朗普未能令全面改革美国医保体系的议案获得通过，可能预示其 在兑现包括税改在内的竞选承诺上或遭遇类似困难。 分析师还指出，美国参议院即将对确认特朗普提名的最高法院大法官 Neil Gorsuch进行最后的投票，也可能令市场怀疑新政府是否有能力实现 政策主张。 七年期和五年期公债收益率也分别跌至逾五周最低的2.123%和1.840% 。三年期公债收益率触及周一创下的近五周低点1.437%，30年期和两年期 公债收益率则没有跌穿周一触及的低点。 “我认为政治面因素肯定造成了许多不确定性，”Raymond James市 场策略师Ellis Phifer表示。