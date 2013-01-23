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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 07:16 BJT

****澳新经济指标预测--1月24日-1月31日****

路透1月24日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    * 1月21日当周    


 1月24日（四）
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值         前值
 2100      新西兰净债务余额与GDP之比     截至11月的四个月         --        27.1%
    
    1月25日(五)
    暂无重要经济指标公布.
      
    * 1月28日当周 

 1月28日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    预估值         前值
 2145      新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月              12月        --        逆差7
           度)                                                        
                                 (年度)                           --     逆差14.6
                进口(亿新西兰元)                                  --         45.1
                出口(亿新西兰元)                                  --         38.1
 
 1月29日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    预估值         前值
 0030      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数              12月        --          负5
                          企业信心指数                            --          负9
 2145      新西兰建筑许可                             12月        --        -5.4%
    
 1月30日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
 2000      新西兰央行利率决议                                      --        2.5%
 
 
 1月31日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲民间信贷(较上月)                    12月             --       持平
 0030      澳洲房屋贷款(较上月)                    12月             --      +0.4%
 0030      澳洲出口物价(较前季)                  第四季             --      -6.4%
              进口物价(较前季)                                      --      -2.4%
 (完)

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