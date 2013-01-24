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市场报道 | 2013年 1月 24日 星期四 08:00 BJT

****欧洲经济指标预测--1月24日-1月31日****

路透1月24日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    * 1月21日当周
        
 1月24日-2月7日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     英国Nationwide房价指数(较上月)              1月           --        -0.1%
             Nationwide房价指数(较上年同期)                         --        -1.0%
 
 1月24日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       1月初值       45.1        44.6
                    服务业PMI                                     45.6        45.2
                    综合PMI                                        --         44.6
 0828     德国Markit制造业PMI                       1月初值       46.8        46.0
                   服务业PMI                                      52.0        52.0
                   综合PMI                                         --         50.5
 0858     欧元区Markit制造业PMI                     1月初值       46.5        46.1
                                                                           
                     服务业PMI                                    48.0        47.8
                     综合PMI                                      47.5        47.2
 0900     欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元)          11月         --        盈余72
                    (经季节调整)                                 盈余70      盈余39
 0900     欧元区净投资流动(亿欧元)                    11月         --        流入345
 0900     意大利零售销售(经季节调整,较前月)           11月         --         -1.0%
                                                                           
                      (未经季节调整,较上年同期)                    --         -3.8%
 1100     英国CBI零售销售差值                         1月         正12        正19
                                                                           
 
 1月25日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
 0900     德国Ifo企业景气判断指数                     1月         103.0       102.4
                    现况指数                                      107.2       107.1
                    预况指数                                      99.0        97.9
 0930     英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季初值     -0.1%       +0.9%
                             (较上年同期)                         +0.2%       持平
 
    * 1月28日当周
    
 1月28-31日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     德国进口物价(较上月)                        12月        -0.1%        持平
             进口物价(较上年同期)                                 +0.8%       +1.1%
 0700     德国零售销售(较上月)                     12月修正值       --        +1.2%
             零售销售(较上年同期)                                   --        -0.9%
 1月28日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0900     意大利消费者信心指数                        1月           --         85.7
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)                  12月          --        +3.8%
          欧元区民间贷款                                            --        -0.8%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                            --        +3.4%
 1000     意大利薪资(较上月)                          12月          --        +0.10%
          意大利薪资(较上年同期)                                    --        +1.6%
 
 1月29日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     德国Gfk消费者信心指数                       2月           --         5.6
 0745     法国消费者信心指数                          1月           --          86
 
 1月30日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     瑞士UBS消费指标                             12月          --         1.23
 0800     瑞士KOF领先指标                             1月           --         1.28
 0900     意大利企业信心指数                          1月           --         88.9
 1000     欧元区企业景气指数                          1月           --        负1.12
               经济景气指数                                         --         87.0
               工业景气指数                                         --        负14.4
               服务业景气指数                                       --        负9.8
               消费者信心指数                                       --        负26.5
               消费者通胀预期指数                                   --         23.5
               生产者物价预期指数                                   --         2.5
 
 1月31日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
  --      德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      1月初值         --        +0.9%
                               (较上年同期)                         --        +2.0%
  --      德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           1月初值         --        +0.9%
                           (较上年同期)                             --        +2.1%
 0001     英国GfK消费者信心指数                       1月           --         负29
 0745     法国消费者支出                              12月          --        +0.2%
 0745     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             12月          --        -0.5%
 0855     德国经季节调整失业人数变化(万人)            1月           --       增加0.3
             未经季节调整失业人数(万人)                             --         280
             经季节调整失业率                                       --         6.9%
             经季节调整失业人数(万人)                               --        294.2
 0900     意大利PPI(较前月)                           12月          --        -0.1%
               (较上年同期)                                         --        +2.0%
 0930     英国消费者信贷(亿英镑)                      12月          --        增加1
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --        减少2
             抵押贷款批准件数(千件)                                 --         54.0
             M4货供额(较前月)                                       --        -0.20%
  (完)
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