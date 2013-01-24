欧洲经济指标预测--1月24日-1月31日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月24日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月21日当周 1月24日-2月7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 1月 -- -0.1% Nationwide房价指数(较上年同期) -- -1.0% 1月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 45.1 44.6 服务业PMI 45.6 45.2 综合PMI -- 44.6 0828 德国Markit制造业PMI 1月初值 46.8 46.0 服务业PMI 52.0 52.0 综合PMI -- 50.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月初值 46.5 46.1 服务业PMI 48.0 47.8 综合PMI 47.5 47.2 0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 11月 -- 盈余72 (经季节调整) 盈余70 盈余39 0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 11月 -- 流入345 0900 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 11月 -- -1.0% (未经季节调整,较上年同期) -- -3.8% 1100 英国CBI零售销售差值 1月 正12 正19 1月25日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 103.0 102.4 现况指数 107.2 107.1 预况指数 99.0 97.9 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.1% +0.9% (较上年同期) +0.2% 持平 * 1月28日当周 1月28-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国进口物价(较上月) 12月 -0.1% 持平 进口物价(较上年同期) +0.8% +1.1% 0700 德国零售销售(较上月) 12月修正值 -- +1.2% 零售销售(较上年同期) -- -0.9% 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 1月 -- 85.7 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 -- +3.8% 欧元区民间贷款 -- -0.8% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.4% 1000 意大利薪资(较上月) 12月 -- +0.10% 意大利薪资(较上年同期) -- +1.6% 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 -- 5.6 0745 法国消费者信心指数 1月 -- 86 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS消费指标 12月 -- 1.23 0800 瑞士KOF领先指标 1月 -- 1.28 0900 意大利企业信心指数 1月 -- 88.9 1000 欧元区企业景气指数 1月 -- 负1.12 经济景气指数 -- 87.0 工业景气指数 -- 负14.4 服务业景气指数 -- 负9.8 消费者信心指数 -- 负26.5 消费者通胀预期指数 -- 23.5 生产者物价预期指数 -- 2.5 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.0% -- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.1% 0001 英国GfK消费者信心指数 1月 -- 负29 0745 法国消费者支出 12月 -- +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.5% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 -- 增加0.3 未经季节调整失业人数(万人) -- 280 经季节调整失业率 -- 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.2 0900 意大利PPI(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +2.0% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 -- 增加1 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 减少2 抵押贷款批准件数(千件) -- 54.0 M4货供额(较前月) -- -0.20% (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。