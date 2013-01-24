美国与加拿大经济指标预测--1月24日-1月31日****

路透1月24日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月21日当周 1月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月19日当周 35.5 33.5 初请失业金人数四周均值(万人) 1月19日当周 -- 35.925 续请失业金人数(万人) 1月12日当周 320 321.4 1358 美国Markit制造业PMI 1月初值 53.0 54.0 1500 美国领先指标 12月 +0.3% -0.2% 1600 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 1月 -- 负2 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 12月 -- 0.79 比 1月25日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.2% +0.8% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.2% 持平 (较上年同期) +1.4% +1.2% 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 38.5 37.7 1530 美国ECRI一周领先指标 1月18日当周 -- 130.4 1600 加拿大财政预算(亿加元) 11月 -- 赤字16.8 4-11月 -- 赤字105.7 * 1月28日当周 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +1.0% +0.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.6% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.6% 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 93.7 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 12月 +0.8% +1.7% -- 美国建筑许可(万户) 12月修正值 -- 90.3 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月26日当周 -- -1.5% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月26日当周 -- +1.8% 1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同 11月 +5.2% +4.3% 期) 经季节调整(较前月) +0.6% +0.7% 未经季节调整(较前月) 持平 -0.1% 1500 美国消费者信心 1月 66.3 65.1 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月25日当周 -- 894.8 再融资指数 -- 4916.7 1315 美国ADP民间就业人数(万人) 1月 16.3 21.5 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +1.3% +3.1% 最终销售 +1.6% +2.4% GDP隐性平减指数 +2.0% +2.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.6% 核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布联邦基 -- -- 0-0.25% 金利率 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 -- 3.2556 1330 美国个人所得 12月 +0.7% +0.6% 个人支出 +0.3% +0.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.2% 核心PCE物价指数 +0.1% 持平 实质个人支出 -- +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月26日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 1月19日当周 -- -- 1330 美国雇佣成本 第四季 +0.5% +0.4% 1330 加拿大GDP(较前月) 11月 -- +0.1% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.5% 1430 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 -- +1.3% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 52.0 51.6 (完)