中港个股: 中国中铁将展开美元债路演,为中国基建业首笔--IFR

路透1月24日 - 据汤森路透旗下IFR报导,香港和上海上市的中国中铁股份 已经委托中银国际和渣打 为联席全球协调人，并与巴克莱 、德意志银行 、汇丰 和瑞银 一起任联席主承销商和联席簿记管理人，共同负责安排其美元债路演的事宜。

这将是首笔由中国基础建设企业发行的海外债券。

一系列投资者会议将从周四(24日)起在香港，新加坡和伦敦进行，料为一笔RegS的交易。

发行人料为China Railway Resources Huitung，由中铁担保。 中国中铁股份的评级为BBB+／BBB+（惠誉／标普），而新票据料也将获BBB+／BBB+的评级。(完)

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