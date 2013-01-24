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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 08:01 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月24日

路透香港1月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7529港元 )
    
    美国股市周三收高,标准普尔500指数连续第六天上涨,道琼工业指数 收涨66.96点,或0.49%
,至13,779.17点
;IBM与谷歌的获利优于预期,减弱了投资者对科技行业的担忧. 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       206.780   -0.78      18247            16.031      -0.30
 中国铝业                      12.750   -1.09      20611             3.954      -0.65
 中国移动                      55.640   -0.09     282060            86.274      -0.78
 中国人寿                      51.400   -0.56      37828            26.567      -0.69
 中石油                       143.330   -0.82      14652            11.112      -0.25
 中石化                       118.710   -1.26      18454             9.203      -0.29
 汇丰控股                      55.240    0.24     195042            85.654       0.83
 中电信                        55.900   -0.99      19607             4.334      -0.37
 中国联通                      16.760    0.12     164449            12.994      -0.51
 兖州煤业                      17.540   -0.90      36031            13.599      -0.30
 华能国际                      37.160   -0.96      19645             7.202       0.03
 南方航空                      29.100   -1.19       3813             4.512      -0.39
 东方航空                      23.410   -1.10       1118             1.815     -50.28
 中芯国际                       3.090   -2.22      31061             0.479      -2.22
 (完)

 (整理 梁慧仪)
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