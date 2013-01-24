《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月24日

路透香港1月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7529港元 ) 美国股市周三收高,标准普尔500指数连续第六天上涨,道琼工业指数 收涨66.96点,或0.49% ,至13,779.17点 ;IBM与谷歌的获利优于预期,减弱了投资者对科技行业的担忧. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 206.780 -0.78 18247 16.031 -0.30 中国铝业 12.750 -1.09 20611 3.954 -0.65 中国移动 55.640 -0.09 282060 86.274 -0.78 中国人寿 51.400 -0.56 37828 26.567 -0.69 中石油 143.330 -0.82 14652 11.112 -0.25 中石化 118.710 -1.26 18454 9.203 -0.29 汇丰控股 55.240 0.24 195042 85.654 0.83 中电信 55.900 -0.99 19607 4.334 -0.37 中国联通 16.760 0.12 164449 12.994 -0.51 兖州煤业 17.540 -0.90 36031 13.599 -0.30 华能国际 37.160 -0.96 19645 7.202 0.03 南方航空 29.100 -1.19 3813 4.512 -0.39 东方航空 23.410 -1.10 1118 1.815 -50.28 中芯国际 3.090 -2.22 31061 0.479 -2.22 (完) (整理 梁慧仪)