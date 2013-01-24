离岸人民币: 俄罗斯农业银行三年期点心债参考利率3.7-3.9%--IFR

路透1月24日 - 据汤森路透旗下IFR报导,俄罗斯农业银行首次踏足点心债市场，正推销一笔3年期离岸人民币债券，调整后参考利率在3.6%-3.7%，今早初步参考利率在3.7%-3.9%，料为基准规模，最快今天定价。

摩根大通 和苏格兰皇家 负责是次债券发行。俄罗斯农业银行和债券料将获Baa1／BBB（穆迪／惠誉）评级，发行人为RSHB Capital。

此次发行紧随俄罗斯外贸银行上周五增发其票息4.5%2015年到期的点心债，最终定价在3.802%，规模10亿元人民币（1.58亿美元），获35亿人民币申购。该债今早买方报价为3.826%。俄罗斯外贸银行及其债券均获Baa1／BBB／BBB评级。

来宝集团也初探点心债市场，其3年期离岸人民币债券初步参考利率在4%，料为基准规模，最快今天定价。

法国巴黎银行 、德国商业银行和苏格兰皇家负责是次债券发行。来宝获Baa3／BBB-／BBB-（穆迪／标普／惠誉）评级，新债料获BBB-（标普）评级。

新债券来自发行人新设立的30亿美元中期票据发行计划。(完)

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