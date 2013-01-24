中港个股: 海通证券子公司拟参与组建辽宁新能源股权基金,规模50亿元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海1月24日 - 中国大型券商--海通证券股份有限公司 周四公告称,全资子公司海通开元投资公司拟和辽宁能源投资(集团)有限公司共同设立辽宁新能源和低碳产业股权投资基金,基金总规模50亿元人民币.
公告显示,该基金首期规模20亿元,分期到位,先到位10亿元,海通开元出资5.1亿元,辽宁能源出资4.9亿元.双方将组建基金管理公司,海通开元持股51%,基金公司将受托管理上述股权投资基金.
公告称,本次交易的目的主要基于海通证券在产业股权投资基金管理方面的专业优势及在产业股权投资基金业务领域的战略布局,是在振兴东北等老工业基地的政策背景下,有利于公司充分抓住辽宁等老工业基地在新兴产业发展中所蕴含的投资机遇.
海通证券A股周三收报10.28元,过去一个月累计上涨9.1%.(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。