版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 08:15 BJT

中港个股: 海通证券子公司拟参与组建辽宁新能源股权基金,规模50亿元

路透上海1月24日 - 中国大型券商--海通证券股份有限公司 周四公告称,全资子公司海通开元投资公司拟和辽宁能源投资(集团)有限公司共同设立辽宁新能源和低碳产业股权投资基金,基金总规模50亿元人民币.

公告显示,该基金首期规模20亿元,分期到位,先到位10亿元,海通开元出资5.1亿元,辽宁能源出资4.9亿元.双方将组建基金管理公司,海通开元持股51%,基金公司将受托管理上述股权投资基金.

公告称,本次交易的目的主要基于海通证券在产业股权投资基金管理方面的专业优势及在产业股权投资基金业务领域的战略布局,是在振兴东北等老工业基地的政策背景下,有利于公司充分抓住辽宁等老工业基地在新兴产业发展中所蕴含的投资机遇.

海通证券A股周三收报10.28元,过去一个月累计上涨9.1%.(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐