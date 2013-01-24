中港个股: 海通证券子公司拟参与组建辽宁新能源股权基金,规模50亿元

公告称,本次交易的目的主要基于海通证券在产业股权投资基金管理方面的专业优势及在产业股权投资基金业务领域的战略布局,是在振兴东北等老工业基地的政策背景下,有利于公司充分抓住辽宁等老工业基地在新兴产业发展中所蕴含的投资机遇.