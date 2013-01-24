《中国报摘》--中国证券报1月24日

* 头版头条:

--中国证监会党委委员、副主席庄心一表示,投资者是市场构成的基础,投资者信心是市场运行的"元气",保护投资者是证券期货监管的核心任务.数据并显示,证监会2012年全年共受理证券期货违法违规线索380起,比上年增长31%.

* 其他:

--合格境外机构投资者(QFII)人士表示,去年10月以来,相关监管部门加快对QFII资格审批.经过1-3个月准备,新近获批的QFII渐具建仓条件并可能近期逐步开始建仓.从目前看,QFII建仓标的仍热衷于估值较低、盈利预期较好、流动性较强的大盘蓝筹股.

--中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议指出,要严格执行廉洁从政有关规定,纠正以权谋私行为.认真执行领导干部报告个人有关事项制度,并开展抽查核实工作.

--地方省级人大及政协会议近日陆续召开,部分省份公布的《政府工作报告》显示,今年的地区生产总值增长目标均设定在10%或以上.江西、江苏、山西、安徽设定的目标均为10%,云南、青海的目标均为12%.

--《浙江舟山群岛新区发展规划》近日获国务院正式批复.《规划》明确了舟山群岛新区未来的五大发展目标,分别是建设中国大宗商品储运中转加工交易中心、东部地区重要的海上开放门户、重要的现代海洋产业基地、海洋海岛综合保护开发示范区和陆海统筹发展先行区.

--北京市财政局副局长、新闻发言人韩杰介绍,经过四个月的运转,北京市“营改增”工作成效初步显现,总体减税35亿元人民币.

--中国出口信用保险公司最新数据显示,去年中国出口信用保险和海外投资保险承保金额达3,182.3亿美元.其中,出口信用保险承保金额增长35.8%,支持出口2,936.5亿美元,占我国出口总额的14.3%,大幅高于10%的国际平均水平.

--中国工商银行 消息,去年该行境内外机构办理的跨境人民币业务量超过1.5万亿元,增长近70%.

--赛维LDK 宣布已于1月21日与Fulai Investments Limited订立股份购买协议,赛维LDK新发行1,700万份普通股,Fulai投资购买价格为每股1.83美元,总计3,111万美元.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 刘昕; 审校 黄凯)