《台湾报摘》--工商时报1月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--日圆大贬拉抬日本出口转强,近期传出索尼(SONY) 来台追单,将友达 今年度电视面板订单一举从400万片提升到600万片,让电视面板拚3,600万片出货目标的友达吃下一颗定心丸.
* 其他:
--由于大尺寸产能供不应求,触控面板龙头F-TPK宸鸿 决定再砸123亿台币大动作扩产.宸鸿昨日宣布将投资4亿美元在福建平潭经济特区兴建一座5.5代厂,随着9月新产能开出,届时宸鸿大尺寸总产能将倍增到250万片.此外,并将与达鸿合资在中科兴建玻璃化强厂,进一步垂直整合.
--博鳌论坛秘书处昨日在北京宣布,博鳌年会将于4月6日至8日在海南博鳌召开,台湾方面将由"两岸共同市场基金会"荣誉董事长、前副总统萧万长率团前往,并可望与中共总书记习近平会晤,就两岸关系新阶段发展,进行对话.
--争取在台商机,外商寿险在台分公司纷纷承诺要持续增资、深耕台湾,寿险公会协助外商寿公司争取外币传统保单额度,如友邦人寿、中泰人寿及法国巴黎人寿都同意未来外币保单及新台币保单,将以一比一方式同比成长,且会继续留在台湾市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。