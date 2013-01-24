《台湾报摘》--工商时报1月24日

* 头版头条:

--日圆大贬拉抬日本出口转强,近期传出索尼(SONY) 来台追单,将友达 今年度电视面板订单一举从400万片提升到600万片,让电视面板拚3,600万片出货目标的友达吃下一颗定心丸.

* 其他:

--由于大尺寸产能供不应求,触控面板龙头F-TPK宸鸿 决定再砸123亿台币大动作扩产.宸鸿昨日宣布将投资4亿美元在福建平潭经济特区兴建一座5.5代厂,随着9月新产能开出,届时宸鸿大尺寸总产能将倍增到250万片.此外,并将与达鸿合资在中科兴建玻璃化强厂,进一步垂直整合.

--博鳌论坛秘书处昨日在北京宣布,博鳌年会将于4月6日至8日在海南博鳌召开,台湾方面将由"两岸共同市场基金会"荣誉董事长、前副总统萧万长率团前往,并可望与中共总书记习近平会晤,就两岸关系新阶段发展,进行对话.

--争取在台商机,外商寿险在台分公司纷纷承诺要持续增资、深耕台湾,寿险公会协助外商寿公司争取外币传统保单额度,如友邦人寿、中泰人寿及法国巴黎人寿都同意未来外币保单及新台币保单,将以一比一方式同比成长,且会继续留在台湾市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.