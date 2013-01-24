金砖国家: 1月23日股汇市收盘纵览

路透1月24日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月23日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.24%,报1,076.53点.

中国股市:沪综指周三收市小涨.分析师指出,股指今日大部分时间延续昨日开始的回调,虽然尾市有部分银行股强拉,令股指由跌转升,但大盘上攻动力仍显不足,全日基本维持缩量调整格局.沪综指 收报2,320.911点,涨5.772点或0.25%;上海A股今日成交额963亿元人民币,较上日1,225亿元缩减逾两成.

香港股市:收低,由19个半月高点回落,受成长概念股跌势拖累,指标股指在技术阻力位受挫.恒生指数 收跌0.1%,至23,635.1点,周二收盘创2011年6月1日以来最高.恒生国企指数

中国汇市:人民币兑美元即期 跟随中间价收涨.交易员称,春节长假前市场交易相对较少,比较清淡,客盘的交易量也偏少.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,020点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3200元. ========================================================================================

印度股市:收升,受Bharti Airtel 涨势支撑.印度最大的移动运营商--Bharti Airtel宣布上调通话费的消息引发股价上扬.但在一系列重要的公司业绩和下周央行利率决议公布前,市场人气仍旧受抑.指标BSE指数 收高0.23%,或45.04点,报20,026点.

印度汇市:印度卢比/美元日内上下波动,终场收高,因欧元上涨,且印度央行放宽出口商的外汇市场准入.卢比/美元 收报53.665/6750,高于周二收盘价53.81/82,止住连续两日跌势.盘中卢比交投于53.58-53.88区间. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,605.360点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.95%至849.15点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.21%至30.1620,卢布兑欧元 收涨0.14%,报40.1575. ========================================================================================

巴西股市:微升至一技术阻力位略下方,或限制进一步涨幅.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收升0.44%,报61,966.26点.两周多以来,股指盘中一直交投于61,500-62,000点区间内.

巴西汇市:雷亚尔/美元 收高0.27%,报2.0360.雷亚尔过去两日收盘均持稳. ========================================================================================

南非股市:终场收升,因矿业巨擘必和必拓 公布铁矿石产量数据强劲,且Barloworld 公布的最新交易情况利好.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.71%,报35,739.51点.综合指数 收升0.68%,报40,185.19点.