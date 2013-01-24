香港个股: 复星国际发行4亿美元2020年到期优先票据,息率6.875%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月24日 - 中国最大民营综合企业--复星国际有限公司 周四宣布,发行4亿美元于2020年到期的优先票据,息率定为6.875%.
公司的声明,拟将所筹资金用于为现有债项再融资,及作为营运资金及一般企业用途.
复星国际这批票据暂时获标准普尔评级服务评为"BB+",及获穆迪投资者服务评为"B1".票据将于新加坡交易所上市.
以上海为基地的复星集团主要五大业务板块为钢铁、矿业、房地产、医药、金融及零售,并拥有多家中港上市公司的股份,包括复星医药,及参股豫园商城,分众传媒,利尔化学 等.
复星国际周三收报5.51港元,过去一个月累计升17.7%.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。