香港个股: 复星国际发行4亿美元2020年到期优先票据,息率6.875%

路透香港1月24日 - 中国最大民营综合企业--复星国际有限公司 周四宣布,发行4亿美元于2020年到期的优先票据,息率定为6.875%.

公司的声明,拟将所筹资金用于为现有债项再融资,及作为营运资金及一般企业用途.

复星国际这批票据暂时获标准普尔评级服务评为"BB+",及获穆迪投资者服务评为"B1".票据将于新加坡交易所上市.

以上海为基地的复星集团主要五大业务板块为钢铁、矿业、房地产、医药、金融及零售,并拥有多家中港上市公司的股份,包括复星医药,及参股豫园商城,分众传媒,利尔化学 等.

复星国际周三收报5.51港元,过去一个月累计升17.7%.(完)

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