欧洲金融: 葡萄牙顺利标售25亿欧元长债,为其回归市场途中的转折点

路透里斯本1月23日 - 葡萄牙周三标售出25亿欧元公债,为其2011年接受援助以来首次发行长期债券,该国因此走上全面回归市场的轨道,或能为获得更多援助做好铺垫.

西班牙财长Maria Luis Albuquerque称,这批2017年10月到期的债券按4.891%的收益率售出,海外投资者认购了其中的93%.需求规模达到120亿欧元.

"今天是葡萄牙回归长债市场过程中的根本转折点,回归市场需要继续做出努力和坚定决心,"她对记者说道.

"这是对葡萄牙已采取的改革行动的明确认可,不仅就公共财政而言,还有整体经济,"Millennium bcp的首席经济学家Jose Brandao de Brito说.

是次发债是续发2017年10月到期,票息为4.35%的公债,2007年时这批公债曾作为指标10年券首次发售.

两年前葡萄牙还没有接受援助之前,其五年期公债的标售利率为6.4%.已发行的2017年到期公债收益率(殖利率)周三在二级市场报4.93%,为2010年底以来最低位.

是次发债应有助于葡萄牙在必要时从欧洲央行获得更多援助.

几个月以来,对整个欧债危机,尤其是对葡萄牙通过改革减支达到获得金援的严格前提条件的能力,市场信心有所改善,此次标债可谓是信心高涨的体现.迄今为止,葡萄牙金主在六次评估中均对其表现提出了表扬.

葡萄牙10年期公债收益率目前已从一年前18%的高位降至5.82%.

葡萄牙有望恢复通过市场正常融资的前景,推动葡萄牙银行股上涨,其中Millennium bcp 大幅收高7.5%.里斯本股市指标股指 收涨1%.(完)