《台湾报摘》--经济日报1月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--全球货币战争一触即发,行政院长陈冲要求相关部会提高警觉,并指示中央银行和经济部研商具体对策,昨日晚间央行紧急召开会议,对可能的冲击进行沙盘推演,必要时将强化外汇管理措施因应.
* 其他:
--台股近期在7,700点紧张对峙的敏感时机之际,某家外资机构却在昨日拿出大批台股,在国外大手笔借券变现近150亿台币,几乎是历史新高纪录,但证交所也无法得知借券机构与出借机构的身分与动机,并澄清,强调"借券不等于借券卖出,也不等于打压股市".
--企业筹资热,公司债市场强强滚,包括统一企业 、滙丰银行、台塑化 和南亚塑胶 等,超过300亿台币的债券发行潮,农历年前一次涌现.
--中国信托金控 计划收购日本东京之星银行,意外挑起台湾与日本的政治敏感神经,消息来源指出,因双方主管机关互动冷淡,此案因而卡住.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。