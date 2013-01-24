《台湾报摘》--经济日报1月24日

--台股近期在7,700点紧张对峙的敏感时机之际,某家外资机构却在昨日拿出大批台股,在国外大手笔借券变现近150亿台币,几乎是历史新高纪录,但证交所也无法得知借券机构与出借机构的身分与动机,并澄清,强调"借券不等于借券卖出,也不等于打压股市".