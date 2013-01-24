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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 08:41 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月24日-1月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月24日(四)

德国法兰克福--欧洲央行管理委员会会议.

菲律宾马卡第--菲律宾央行召开货币政策会议.

约翰内斯堡--南非央行举行货币政策委员会会议.

1月25日(五)

无重要经济事件.

1月28日(一)

无重要经济事件.

1月29日(二)

安卡拉--土耳其央行公布最新货币政策委员会会议纪录.

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议.

1月30日(三)

无重要经济事件.

1月31日(四)

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

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新兴市场重要经济事件预告

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(整理 王兴亚; 审校 白云)
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