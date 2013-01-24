《中国报摘》--其他报纸重要消息1月24日

**上海证券报**

--中国香港证监会副行政总裁张灼华透露,正在推进内地与香港两地基金产品互认安排,未来获认可基金将可获准直接在对方的市场销售,这将会为人民币投资产品和两地机构资产管理业务的发展开拓新的领域.

--由于矿难原因,焦煤价格一星期内最高上涨5%,这也带动了不少煤炭上市公司股价的上扬.但焦煤价格的炒作受制于焦煤进口渠道的顺畅,焦煤价格难以持续"走牛".

--最新环渤海动力煤价格指数显示:本期5,500大卡动力煤综合平均价格报收为629元人民币/吨,较前一期再次下跌2元/吨.该价格已经连续第六个周下降,六周累计下降了11元/吨.

--随着行情转暖,部分保险巨头的权益投资战略渐趋弹性.记者获悉,险资2013年投资策略将权益类占比转变为弹性限定(10%-15%区间).此举凸显出险资预判2013年A股市场机会增多,市场将有更多波段操作机会.

**证券时报**