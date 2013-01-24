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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 08:54 BJT

香港个股: 李宁股份暂停买卖--联交所

路透香港1月24日 - 香港联交所表示,中国主要体育品牌--李宁有限公司 周四暂停股份买卖,暂时未获悉停牌原因.

停牌前,李宁周三收市报6.21港元,过去一个月涨逾26%.(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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