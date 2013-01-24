港报社评: 一叶知秋,内企挺进香港地产业--星岛日报1月24日

港铁荃湾西站一幅地皮,以高于市场预期的进取价成交,更令人瞩目的是,中标财团包括内地房产"一哥"万科置业的子公司,市场关注会否有更多内地房产巨企染指香港房产市场.

香港向来是内地引进资金的重要平台,内地企业日益壮大,国家开始鼓励企业"走出去",并且认为香港可以发挥重要角色.过去内地企业纷纷来港上市集资,发展内地房地产市场,现在有内房龙头企业要进入香港地产市场,估计只是开始.

本港地产市场发展成熟,楼宇质素声誉较佳.要是内地企业能够透过竞争,成功在本港地产市场立足,提高本身的品牌效应,反过来有助提升其内地楼盘的价值,不亚于现时一些本港地产商在内地发展的高档楼盘.与此同时,在港发展方便融资,有利把生意做大做强.

内地房企挟巨资进军香港这小地方,或会愿意付出较高的溢价买地.高地价提高成本,至于与高楼价有没有关系,要看供求因素.部分在1997年前以天价投地的地产商,在亚洲金融风暴后的严重供过于求市场,不得不蚀让卖楼.

香港一向有英资和东南亚资金经营地产,如果大型内地房企纷纷来港长远发展,买地即时建屋外还要累积土地储备,将导致本已供应紧张的土地更加紧张.施政报告发表后楼价不跌反升,原因是市民有供应不足的心理预期.为免加剧这种心理预期,当局宜及早绸缪应对.