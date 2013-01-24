港报社评: 韩国有诚意,日本太虚伪--文汇报1月24日

中共中央总书记习近平昨日会见韩国候任总统朴槿惠特使金武星,金武星转交了朴槿惠致习近平的亲笔信.韩国真心诚意重视中韩关系,在当前形势下,中韩发展更紧密更有力的合作意义重大,有利于亚太地区稳定繁荣.反观安倍政府,在中日关系上玩弄两面手法,口头上向中国示好,行动上却坚持对华强硬立场,暴露虚伪态度.日方若不深刻反省、改弦易辙,最终只能落得被边缘化的下场.

中韩关系在过去20多年取得令人瞩目的发展.中韩在经济合作紧密,中国已成为韩国最大的贸易伙伴、第一大出口国、第二大进口国,两国已建立稳定的战略合作伙伴关系.另外,在慰安妇问题、教科书问题,以及日本政要参拜靖国神社问题上,中韩都立场一致,实现在国际上互壮声势的效果,对于澄清历史、挫败日本右翼势力图谋起到积极作用.韩国首位女总统朴槿惠首次派出特使即访华,更反映韩方高度重视中韩关系.

反之,日本安倍政府的"书信外交"则显得虚伪拙劣,当前中日关系处于僵局,归根究底,就是因为日方单方面破坏两国在钓鱼岛争端上达成的"搁置争议"共识.安倍托山口带来亲笔信,希望以"书信外交"来破冰,更显得假惺惺.

中韩关系良好,韩国搭上了中国高速发展的"快车",经济实力和国际影响力进一步增强,将改变东亚地区的政经格局.反观日本继续与中国交恶,必定会错过振兴经济的良机,被边缘化的危机更加突出.世界和东亚的形势以及日本的国际地位已今非昔比,安倍政府应冷静判断形势,切勿将日本引入歧途.