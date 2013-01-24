港报社评: 曾荫权不适合当全国政协副主席--明报1月24日

新一届全国政协委员名单预期数日内公布,许多人关注前任特首曾荫权会否名列其中,因为以他的位阶,成为全国政协委员之后,3月两会换届时,在中央运作下,曾荫权获选为全国政协副主席的机会就很高.

中央会否礼遇曾荫权和基于什么因素考虑,无从得知,但是曾荫权治港7年的政绩和个人操守,实质上是失德败政,若他竟然晋身国家领导人行列,得享荣耀,则与港人这些年的切身体会,将出现巨大落差.中央下有关决定时,必须顾及港人的感受.

据知,中方阵营觉得应该让曾荫权当政协副主席的一派,认为曾荫权任政协副主席,可以促成建制阵营团结,支持特首梁振英施政.这个理由,实际上建基于曾荫权不获礼遇,唐营和梁营就不会和解,若情况真的如此,则与"政治勒索"何异?

相信支持曾荫权上位的人,没有这样的意思吧.不过,这个理由逻辑的另一面,则是曾荫权晋身国家领导人,影响力更大,则支持他的人岂非有更大能量令梁振英更不好过?所以,从政治伦理和权力互动观之,中央礼遇曾荫权,不一定换来建制阵营团结和解局面,这是需要注意的.

综合而言,曾荫权失德败政,又欠缺专长,看不到他有何当政协副主席之理.而最重要是曾荫权在许多港人心目中,形象负面,若当上理应是奖赏、荣耀性质的政协副主席,许多港人无法接受,会引发争议,而若国家名器不恰当地分配,对政协副主席的尊贵和国家的形象,也是一种挫损.因此,中央对处理曾荫权应否当全国政协副主席,要谨慎和三思.