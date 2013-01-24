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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 09:07 BJT

香港个股: 万科置业海外股份暂停买卖--联交所

路透香港1月24日 - 香港联交所表示,万科置业(海外)有限公司 周四暂停股份买卖,暂时未获悉原因.

万科置业为中国房地产龙头万科 的香港子公司.

万科置业(香港)有限公司伙拍新世界发展 昨天以逾34.3亿港元中标西铁荃湾站的"限量限尺"住宅土地,中标价高于市场预期.

停牌前,万科置业(海外)周三收报15.14港元.(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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