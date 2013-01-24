港报社评: 内地房企攻港,港府增地促竞争--经济日报1月24日

荃湾西站6区地皮昨开标,成交价远超预期,惟更应关注的是,中标者之一为内地最大房企万科.短期内中资加入难免推高地价,惟若港府能藉加推土地容纳新竞争者,将改变少数大财团主导楼市的局面,助长远理顺楼市.

今次结果亦值得关注的是,该地由本港财团与内地地产龙头万科联手投得,为近年中资参与投得的最大型本港地产项目.万科进军香港,估计有两考量.其一,内地楼市政策难松.总理温家宝上周更透露将研推房产税加码调控,再释收紧讯号,政策风险愈来愈高.其二,中央鼓励企业"走出去".

本港地产发展是肥肉,故可预期未来将有更多中资房企投入本港楼市,惟在中短期内土地供应难增下,僧多粥少可能抢高地价,推高楼价涨升的预期,就如今次万科高价投地般,即时令本港楼市气氛更炽.

惟长远而言,有更多中资房企加入应是好事.本港楼市已形成由数大地产商主导的格局,尤其每次大型地皮推出,均只得几大财团有财力角逐.社会早有声音指,应引入更多竞争打破楼市寡头垄断局面.

惟关键在港府能否提供更多土地,以容纳更多本地与中资发展商,令本港楼市可在引入新竞争者下百花齐放,推出更切合本港市民需要、价格更相宜的住宅,促楼市平稳发展.

中资进军对本港楼市是祸是福,端视港府能否落实施政报告提出的多项中长期开拓土地措施,加快开拓新市镇、填海、改变政府闲置地用途等,令楼市可在供应与竞争俱增下,逐步理顺.