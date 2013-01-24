修正-中国能源: 能源"十二五"规划颁布,目标2015年单位GDP能耗下降16%

(更正以标题中"能源"下降16%,应为"能耗") 路透北京1月24日 - 中国能源资源对外依存度快速攀升,加强资源节约利用、推进节能减排 成为面临的重要任务.国务院日前印发能源发展"十二五"规划,目标到2015年单位GDP能耗比2010 年下降16%,并要求深化油气价格改革,理顺电价机制. 中国政府网刊登的"十二五"规划原文并称,将大力开发非常规天然气资源,安全高效发展核电 ,加强发展风能等其他可再生能源. "将在总结广东、广西试点经验的基础上,建立反映资源稀缺程度和市场供求关系的天然气价 格形成机制,逐步理顺天然气与可替代能源比价关系,建立上下游价格合理传导机制.页岩气出厂 价格实行市场定价,"规划称. 此外要逐步形成发电和售电价格由市场决定、输配电价由政府制定的价格机制,改进水电、 核电及可再生能源发电定价机制,推进工业用户按产业政策实行差别化电价和超限额能耗惩罚性 电价,实施并完善居民阶梯电价制度. 规划提出,目标到2015年能源消费总量40亿吨标煤,用电量6.15万亿千瓦时;非化石能源消费 比重提高到11.4%,单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2010年下降17%."十一五"期间中国单 位GDP能源下降19.1%. 同时,要加快建设山西、鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区、新疆五大国家综合能 源基地,到2015年,五大基地一次能源生产能力达到26.6亿吨标准煤,占全国70%以上. 核电方面,"十二五"期间将合理把握建设节奏,提高技术准入门槛,对新建厂址进行全面复核, 期内只安排沿海厂址.目标到2015年,运行核电装机达到4,000万千瓦,在建规模1,800万千瓦.中国 截至2010年核电在建规模2,924万千瓦. 以下为中国"十二五"时期能源发展主要目标: 类别 指标 单位 2010 2015 年均增长 属性 年 年 能源 一次能源消费总量 亿吨标准煤 32.5 40 4.30% 预期性 消费 非化石能源消费比重 % 8.6 11.4 〔2.8〕 约束性 总量 全社会用电量 万亿千瓦时 4.2 6.15 8.00% 预期性 与 单位国内生产总值能 吨标准煤/万元 0.81 0.68 〔-16%〕 约束性 耗 效率 火电供电标准煤耗 克/千瓦时 333 323 -0.60% 预期性 电网综合线损率 % 6.5 6.3 〔-0.2〕 预期性能 源 能源 国内一次能源生产能 亿吨标准煤 29.7 36.6 4.30% 预期性 力 生产 煤炭生产能力 亿吨 32.4 41 4.80% 预期性 与 原油生产能力 亿吨 2 2 0 预期性 供应 天然气生产能力 亿立方米 948 1565 10.50% 预期性 非化石能源生产能力 亿吨标准煤 2.8 4.7 10.90% 预期性 电力发展 电力装机容量 亿千瓦 9.7 14.9 9.00% 预期性 其中：煤电 亿千瓦 6.6 9.6 7.80% 预期性 水电 亿千瓦 2.2 2.9 5.70% 预期性 核电 万千瓦 1082 4000 29.90% 预期性 天然气发电 万千瓦 2642 5600 16.20% 预期性 风电 万千瓦 3100 10000 26.40% 预期性 太阳能发电 万千瓦 86 2100 89.5％ 预期性 生态 单位国内生产总值二氧化碳排放下降 〔-17%〕 约束性 环境 煤电二氧化硫排放系 克/千瓦时 2.9 1.5 -12.40% 约束性 数 保护 煤电氮氧化物排放系 克/千瓦时 3.4 1.5 -15.10% 约束性 数 民生 居民人均生活用电量 千瓦时 380 620 10.30% 预期性 改善 绿色能源示范县 个 108 200 13.10% 预期性 使用天然气人口 亿 1.8 2.5 6.80% 预期性 欲览能源"十二五"规划原文,请点击链接(here)(完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)