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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 09:11 BJT

修正-中国能源: 能源"十二五"规划颁布,目标2015年单位GDP能耗下降16%

(更正以标题中"能源"下降16%,应为"能耗")
    路透北京1月24日 - 中国能源资源对外依存度快速攀升,加强资源节约利用、推进节能减排
成为面临的重要任务.国务院日前印发能源发展"十二五"规划,目标到2015年单位GDP能耗比2010
年下降16%,并要求深化油气价格改革,理顺电价机制.
    
    中国政府网刊登的"十二五"规划原文并称,将大力开发非常规天然气资源,安全高效发展核电
,加强发展风能等其他可再生能源.
    
    "将在总结广东、广西试点经验的基础上,建立反映资源稀缺程度和市场供求关系的天然气价
格形成机制,逐步理顺天然气与可替代能源比价关系,建立上下游价格合理传导机制.页岩气出厂
价格实行市场定价,"规划称.
    
    此外要逐步形成发电和售电价格由市场决定、输配电价由政府制定的价格机制,改进水电、
核电及可再生能源发电定价机制,推进工业用户按产业政策实行差别化电价和超限额能耗惩罚性
电价,实施并完善居民阶梯电价制度.
    
    规划提出,目标到2015年能源消费总量40亿吨标煤,用电量6.15万亿千瓦时;非化石能源消费
比重提高到11.4%,单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2010年下降17%."十一五"期间中国单
位GDP能源下降19.1%.
    
    同时,要加快建设山西、鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区、新疆五大国家综合能
源基地,到2015年,五大基地一次能源生产能力达到26.6亿吨标准煤,占全国70%以上.
    
    核电方面,"十二五"期间将合理把握建设节奏,提高技术准入门槛,对新建厂址进行全面复核,
期内只安排沿海厂址.目标到2015年,运行核电装机达到4,000万千瓦,在建规模1,800万千瓦.中国
截至2010年核电在建规模2,924万千瓦.
    
    以下为中国"十二五"时期能源发展主要目标:
    类别             指标             单位       2010   2015    年均增长     属性
                                                  年     年                
    能源      一次能源消费总量     亿吨标准煤    32.5    40      4.30%      预期性
    消费      非化石能源消费比重        %         8.6   11.4    〔2.8〕     约束性
    总量      全社会用电量         万亿千瓦时     4.2   6.15     8.00%      预期性
     与       单位国内生产总值能  吨标准煤/万元  0.81   0.68    〔-16%〕    约束性
              耗                                                           
    效率      火电供电标准煤耗      克/千瓦时     333    323     -0.60%     预期性
              电网综合线损率            %         6.5    6.3    〔-0.2〕   预期性能
                                                                              源
    能源      国内一次能源生产能   亿吨标准煤    29.7   36.6     4.30%      预期性
                      力                                                   
    生产         煤炭生产能力         亿吨       32.4    41      4.80%      预期性
     与          原油生产能力         亿吨         2      2        0        预期性
    供应        天然气生产能力      亿立方米      948   1565     10.50%     预期性
              非化石能源生产能力   亿吨标准煤     2.8    4.7     10.90%     预期性
  电力发展       电力装机容量        亿千瓦       9.7   14.9     9.00%      预期性
                  其中：煤电         亿千瓦       6.6    9.6     7.80%      预期性
                       水电          亿千瓦       2.2    2.9     5.70%      预期性
                       核电          万千瓦      1082   4000     29.90%     预期性
                      天然气发电     万千瓦      2642   5600     16.20%     预期性
                      风电           万千瓦      3100   10000    26.40%     预期性
                     太阳能发电      万千瓦       86    2100     89.5％     预期性
    生态      单位国内生产总值二氧化碳排放下降                  〔-17%〕    约束性
    环境      煤电二氧化硫排放系    克/千瓦时     2.9    1.5    -12.40%     约束性
                      数                                                   
    保护      煤电氮氧化物排放系    克/千瓦时     3.4    1.5    -15.10%     约束性
                      数                                                   
    民生      居民人均生活用电量     千瓦时       380    620     10.30%     预期性
    改善        绿色能源示范县         个         108    200     13.10%     预期性
                使用天然气人口         亿         1.8    2.5     6.80%      预期性
  
    欲览能源"十二五"规划原文,请点击链接(here)(完)

 (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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