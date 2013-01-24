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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 09:18 BJT

《香港重要政经日程》--1月24日-1月30日

==================今日重要政经消息=====================

1月24日(周四)

-- 置富产业信托 公布年报.

--09:30 中国南方航空 于广州白云机场举行临时股东大会.

--10:00 怡邦行控股 举行股东周年大会.

--10:00 美兰机场 于海南省海口市举行股东特别大会.

--10:00 镇科集团 股东特别大会.

*--14:30 房屋管理局举行定期公开会议.

--15:00 香港投资推广署公布2012年度业绩及2013年目标.

--16:30 香港12月外贸数据.

--17:00 置富产业信托 公布全年业绩.

==================近期重要政经消息======================

1月25日(周五)

-- Dynam Japan 公布第三季度业绩.

-- 笔克远东 公布全年业绩.

-- 金沙中国 公布中期股息.

--09:30 福田实业 股东特别大会.

--10:00 大连港 在中国举行股东特别大会.

--14:30 海信科龙 在中国举行股东特别大会.

--15:00 TCL通讯 股东特别大会.

-- 数码香港 公布中期业绩.

1月28日（周一）

-- 天然乳品 公布中期业绩.

-- 英裘控股 公布第三季度业绩.

--11:00 正道集团 股东特别大会.

--10:00 珠江轮胎 股东特别大会.

--10:00 冠捷科技 股东特别大会.

--15:00 摩根大通2013年投资者信心指数和全球市场前景展望报告会.

1月29日(周二)

-- 岁宝百货 公布中期业绩.

--15:30 文化地标投资 股东特别大会.

--10:30 星狮地产 年度周年股东大会.

1月30日(周三)

*-- 惠誉评级举办2013年全球主权信用发布会.

-- 财华社集团 发布第三季度业绩.

--9:00 鞍钢股份 股东特别大会.

--11:00 英皇证券 股东周年大会.

--10:30 研祥智能 股东特别大会.

--15:00 鸿兴印刷 股东特别大会.

--15:00 岁宝百货 股东周年大会.

--16:00 野马国际 临时股东大会.

--18:15 联想集团 第三季度业绩媒体网络直播.

-- 成报传媒 发布第三季度业绩.

-- 奥亮集团 业绩发布会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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