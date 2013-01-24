《香港重要政经日程》--1月24日-1月30日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
==================今日重要政经消息=====================
1月24日(周四)
-- 置富产业信托 公布年报.
--09:30 中国南方航空 于广州白云机场举行临时股东大会.
--10:00 怡邦行控股 举行股东周年大会.
--10:00 美兰机场 于海南省海口市举行股东特别大会.
--10:00 镇科集团 股东特别大会.
*--14:30 房屋管理局举行定期公开会议.
--15:00 香港投资推广署公布2012年度业绩及2013年目标.
--16:30 香港12月外贸数据.
--17:00 置富产业信托 公布全年业绩.
==================近期重要政经消息======================
1月25日(周五)
-- Dynam Japan 公布第三季度业绩.
-- 笔克远东 公布全年业绩.
-- 金沙中国 公布中期股息.
--09:30 福田实业 股东特别大会.
--10:00 大连港 在中国举行股东特别大会.
--14:30 海信科龙 在中国举行股东特别大会.
--15:00 TCL通讯 股东特别大会.
-- 数码香港 公布中期业绩.
1月28日（周一）
-- 天然乳品 公布中期业绩.
-- 英裘控股 公布第三季度业绩.
--11:00 正道集团 股东特别大会.
--10:00 珠江轮胎 股东特别大会.
--10:00 冠捷科技 股东特别大会.
--15:00 摩根大通2013年投资者信心指数和全球市场前景展望报告会.
1月29日(周二)
-- 岁宝百货 公布中期业绩.
--15:30 文化地标投资 股东特别大会.
--10:30 星狮地产 年度周年股东大会.
1月30日(周三)
*-- 惠誉评级举办2013年全球主权信用发布会.
-- 财华社集团 发布第三季度业绩.
--9:00 鞍钢股份 股东特别大会.
--11:00 英皇证券 股东周年大会.
--10:30 研祥智能 股东特别大会.
--15:00 鸿兴印刷 股东特别大会.
--15:00 岁宝百货 股东周年大会.
--16:00 野马国际 临时股东大会.
--18:15 联想集团 第三季度业绩媒体网络直播.
-- 成报传媒 发布第三季度业绩.
-- 奥亮集团 业绩发布会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。