港报财经评论: 业绩预告沦为搵食工具--信报1月24日

业绩预告沦为搵食工具/ 习广思

美股踏入业绩期,继多家银行盈利胜过预期后,本周焦点落在多只科技股身上.早说过业绩博弈是一场心理游戏,比较对象是市场心魔,即投资者的预期.大摩和高盛的第四季业绩,与高峰期时比较,依然是黯然失色,但银行扭亏情况胜过预期,是投资者希望见到的.IBM、Google的季度业绩均胜过预期,周三晚美股收市后,苹果将公布季绩,能否满足市场预期,是好淡双方于高位博弈的重要因素之一.恒指昨日开市后高位见23,710点,但即见回吐,下跌至23,540点后见支持,由中移动 及友邦 支撑大局,恒指收报23,635点,下跌23点.不过,大市有近770只股票下跌,反映大市于高位持续整固.大市成交额808亿港元,沽空比率8.6%.恒指升跌失据,高位上升空间有限,重磅股轮流支撑.说穿了,是资金充裕,大家都不想太早散水.

相反,大型股票无甚作为,资金转炒细价股及各种概念,继借前海概念炒起地产股后,短期或轮到金融股被炒.回头看港股,金沙 明日将公布业绩,蓝筹业绩高峰期在2月底,3月则是中资国企股的业绩高峰期,加上两会的政策憧憬,眼下投资者均在等待业绩出笼.譬如昨日有分析员借友邦第四季业绩为由,上调友邦的盈利预测.联想 下周公布季度业绩,智能手机业务表现备受关注.民行 年度业绩胜过预期,令市场对内银股业绩有所期望.目前恒指寻顶未休,资金在股市内忙于赚钱,要买货的资金已配置得七七八八,有些资金则在炒炒卖卖.接下来各上市公司将公布盈利,业绩表现是基金经理们选股的重要因素.哪些公司能够获得芬佬青睐增持买货,提升投资者对其前景的信心,大家拭目以待.

近期港股资金虽然疯狂炒作概念,但左右大市的力量,是公司"抽水"活动,以及盈警盈喜消息.近期公司的盈利消息乱七八糟,成了投资者炒作的话题,却未能好好的作为投资者审视公司前景的依据.港交所 对于上市公司发布盈警盈喜的消息没有严格指引,上市公司发盈警或盈喜消息如"当食生菜".事实上,投资者要对公司业务有足够了解,才能深入分析公司盈警盈喜的消息所带来的影响.中兴 周一发布的业绩预告便是一个典型例子.公司一方面公布2012年全年将盈转亏,至少蚀25亿元人民币,消息被解读成发"盈警".然而,公司亦透露第一季将可实现盈利,变成在1月份已率先为第一季发出"盈喜".类以混乱不堪的盈利预告,未必可以帮到投资者掌握更多公司的情况,反而成了"有心人"赚钱的工具.

--------------------------------------------------------------------------

圆汇势陷上落市/ 苏子

日本要到明年才会启动开放式的资产购买计划,与市场预期会迅速实施的期望大有出入.加上日本央行亦没有具体说明实现2%通胀目标的时间表,故近期跌势过急的日圆汇价预料将作出较深的调整.目前市场上看好日圆后市的投资者已几可肯定是绝无仅有,而正正因为市场上出现这种不寻常的现象,故稍后日圆的调整幅度及时间或较大部分投资者所预期的深及长.毕竟,汇市始终是一个以零和游戏形式运作的国际大赌场,因此不大可能让一众小投资者投资者如此容易透过沽日圆来赚大钱.

若日圆稍后可以出现既深且长的调整,预料将令不少近日才开始沽日圆的投资者受困,出现一定程度的浮动损失.由于现任日本央行行长白川方明将于4月正式卸任,而首相安倍晋三或于4月前公布下任日本央行行长的人选.而在市场知悉继任人选前,相信日圆汇价较大机会以大型上落市的形式反覆运行,预料美元兑日圆上方将继续受制于90关口.汇价稍后一旦跌破20天SMA支持收市,将是甚为利淡的讯号,预料美元兑日圆会下试50天SMA关键支持.至于欧罗兑日圆则下试20天保历加通道的底部支持.

近日欧罗兑美元一直于去年下半年高位附近反覆争持,整体表现甚为强劲.然而,美汇指数却未见转弱,本周初更曾升至80心理关口附近收市,而这其实正正反映其他占美汇指数成分较重的日圆及英镑均呈现大弱势,因此才令美汇指数得以保持偏好的走势.稍后美汇指数若能向下作出重大突破,预料届时近期呈现大弱势的日圆及英镑将可止跌回升.短线而言,若欧罗兑美元及英镑兑美元升至1.3380及1.5915以上收市,同时美元兑日圆亦可以正式跌破88支持关口,预料美汇指数已具备条件破关而下了.