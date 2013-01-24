罗马尼亚与中国企业今年或可获准开工建设发电厂

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透布加勒斯特1月23日 - 一名罗马尼亚官员周三表示，一家罗马尼亚国有电力公司和中国华电工程（集团）有限公司今年可能开始建设一座价值10亿欧元的燃煤火力发电厂，装机容量为600兆瓦。
华电工程去年赢得了与罗马尼亚电力控股公司Oltenia合作建设该发电厂的标的。Oltenia将拥有新合资公司10%的股权。
Oltenia负责人Laurentiu Ciurel表示：“我们很可能在11月前拿到建设许可。该电厂建设工期为36个月。”
Ciurel表示，该电厂设计年发电能力为5.2太瓦，并将其中多数出口至土耳其和奥地利。
该发电厂将成为罗马尼亚政府自2007年以来对电力行业的首个重大投资项目。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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