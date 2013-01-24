重发-韩国已公布经济指标--2013/1/24

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(重发以删除标题赘字) 经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.1% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.4% +1.6% 1月31日 -- 工业生产(m/m) 11月 +2.3% @-p +0.7% @-r 1月30日 -- 失业率 12月 3.0% @ 3.0% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 12月 顺差19 r 顺差44 r 2月1日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看韩国经济数据相关资料,可点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。