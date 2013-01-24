港报财经评论: 精选消费股应节--经济日报1月24日

精选消费股应节/ 林瑞芬

恒指昨收23,635,跌23点.国指收12,166,跌30点.上周指港股破位后不似为大跃进势头,只能慢升,现阶段炒卖宜灵活.心水精选消费股应节,详见下文:综合近周先有QDII2可能成行、日本央行放水量宽,及美国国债上限问题可能暂解而刺激美股冲高好消息,但恒指升穿23,500后,升势明显减速,好消息反应如此冷淡的话,启示短线再冲之大动力收敛,收敛后是微调还是深调,就要有所观察判断.

无疑多只上市公司准备抽高来配股集资,成港股停步不前屏障.二来,临近春节长假期,上证近两周在2,300关口浮沉方向未明,是派货还是在2,300筑再起步点有待发展.港股展望,恒指短期守于23,500,慢升势仍在,24,000为关键阻力位.相反,如果港股最终无所进掉头回落,急促失守23,500及23,000两大级支持位,视为警戒讯号,就要认真考虑自去年19,000起点的升浪暂告一段落.中期来讲,假设约24,000为年内再冲刺27,000-27,800的中途休息站,24,000附近开始作千多点的回吐浪也是合理.后市而言,真的要突现大力利好催化剂,资金冲破24,000,才能确认大跃进的再起步点.还有约两个星期到春节,扫年货之余,都可以考虑扫定些应节股份,当中包括内需股及钟表股.前者参考中国内地最近公布的零售及通胀数据启示,营运改善,后者憧憬自由行春节来港消费以及同类新股时计宝 上市.

内需股中,华地国际 周二及周四成交异动,值得留意.集团不是做地产,而是做百货及超市业务,但由于拥有不少自营店舖,百货店自有率达81%,资产估值也丰厚.据交银国际1月份报告估算,每股资产估值大概是5.3港元,现价4.71港元来讲尚有折让.2010年10月上市以来,华地每年中期及末期均有派发股息,对比起同业高鑫零售 一年只派发中期股息一次,华地能维持一年两次派息已有所反映公司现金流状况的理想.事实上,华地上市以来持净现金.论本业,截至2011年底,集团在泛长江三角洲11个主要城市共经营14家百货店及22家超市.去年受反日热潮影响,旗下以八佰伴百货店及大统华店曾遭破坏,目前反日情绪降,业务可望重拾正轨.从最近刚公布截至去年12月底止年度营运统计数字启示,自去年第四季始百货部分营运有所改善.全年计,百货店业务之销售所得款项总额为74.43亿元,人民币按年增长14.1%,同店销售增长8.8%.相反,超市业务销售所得款项总额24.16亿元人民币,增11.2%.同店销售则跌1%,有待改善,中国内地通胀持续上涨,通胀预期下或有利产品定价.

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价升库存跌,煤炭业复苏/ 余少文

国企指数在高位终于遇到阻力,但料短期可守12,000点及继续上落走势.中国内地经济复苏下可带动重工业和电力需求,有助改善煤价去年下跌走势,加上中国内地煤炭库存回落,煤炭业今年可扭转弱势.中国内地股市继续整固,国企指数未能再进一步,昨日高开低收,12,200点得而复失,全日跌30点或0.2%,收12,166点,成交额约150亿港元,只有四分一主板H股可以逆市上升.而红筹指数跌29点或0.6%,收4,707点,成交额65亿港元.虽然国指回落,但指数踏入1月后在11,700点至12,000点上落,随后升破12,000点,但受制12,500点,或会继续高位整固走势,即在12,000点至12,250点区间上落,然后以时间来消化沽压,等候利好消息.这当然是想得太过完美的看法,因为昨日见热炒股份先急升后急回,呈单日转向,如前海概念股深圳国际 、中集集团 等,加上见到不少仙股被舞高,以及去年火车头之一的中国移动 一早调整,似乎大市可能出现较大调整,股民目前入市捞底要小心,即使有心仪股份也要"停一停、谂一谂".

由于憧憬中国内地经济今年上半年可继续复苏,以及全国人大会议在3月举行,其间会通过新一届政府领导人名单,虽然大家都知道人选,惟新领导人要全国人大确认后才能真正大展拳脚,中资股始终值得继续憧憬.而经济好转下,过去一个多季度跑输大市的煤炭股,相信今年有机会摆脱去年弱势.随着恒鼎实业 发出业绩盈警,指去年下半年产品销量及售价处于较低水平,令盈利大幅减少.而蒙古焦煤 也表示焦煤需求和价格下跌,以及存货拨备等因素,预期去年录得亏损.中国神华 和中煤能源 刚公布去年经营数据,前者煤炭销量升20%,后者升18%.只是根据Wind资讯数据,国有重点煤炭企业每吨煤价由去年初600元人民币跌至年底的500元人民币水平,中国煤炭价格指数也由去年4月的193点跌至年底170点水平,反映煤企去年销量虽好,不代表收入和盈利上扬.

煤价下跌原因,除了经济放缓外,中国前年底干预市场是最重要因素,惟中国批准煤价市场化后,相信会减少干预煤价,对煤价而言或是好事.加上神华和中煤去年12月煤炭销量升37%和14%,反映中国内地需求在去年底开始回升,令社会煤炭库存回落外,六大发电集团煤炭库存目前可用天数回落至20日左右,较去年10月减少约4.5日.中金公司报告亦指山西煤矿安监力度加大以及云贵地区事故频发导致短期焦煤供应略偏紧,预计焦煤价格可延续回升趋势.实际上,煤炭价格指数过去两个多月基本在170点喘定,目前微升至170.7点,行业有复苏迹象.