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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 10:45 BJT

澳洲经济指标总览--1月24日

经济指标            时段      最新值       前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                        2月5日
 商品及服务收支(亿澳元)       11月     逆差26.37      逆差24.43          
     出口(较前月)                            +1%           持平          
     进口(较前月)                            +2%            +3%          
                                                                         
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                  2月6日
     (较前月)                 11月         -0.1%           持平          
                                                                         
 就业市场(经季节调整)                                                 2月7日
 就业人口(较前月变动,千人)    12月          -5.5          +13.9          
 全职就业人口(较前月变动,千                -13.8           -4.2          
 人)                                                             
 失业率                                     5.4%           5.2%          
 就业参与率                                65.1%          65.1%          
                                                                         
 消费者物价指数(CPI)                                                 4月24日
 总体CPI(较前季)             第四季        +0.2%          +1.4%          
     (较上年同期)                          +2.2%          +2.0%          
 澳洲央行截尾均值(较前季)                  +0.6%          +0.7%          
     (较上年同期)                          +2.3%          +2.3%          
 澳洲央行加权中值(较前季)                  +0.5%          +0.8%          
     (较上年同期)                          +2.3%          +2.4%          
                                                                         
 国际贸易价格指数                                                    1月31日
 进口物价(较前季)            第三季        -2.4%          +2.4%          
 出口物价(较前季)                          -6.4%          +1.0%          
                                                                         
 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)                                  3月5日
 经常帐收支                  第三季   赤字14.900     赤字12.369          
 商品与服务贸易收支                    逆差4.645      逆差2.114          
                                                                         
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                 3月6日
     (较前季)                第三季        +0.5%          +0.6%  
     (较上年同期)                          +3.1%          +3.7%  
 (完)
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