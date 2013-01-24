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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 10:03 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上升,因汇丰中国制造业PMI初值改善

0150GMT

* 澳元/美元回升至1.0530上方,此前汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值改善

* 澳元/美元稍早低见1.0513,受苹果股价挫跌打压

* 1.05下方买单和1.06下方卖单正抑制市场走势.(完)

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