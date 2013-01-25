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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 09:43 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
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一、新债招标:
    
中国广发证券 30亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行和农行等主承
中国南车  10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行主承
粤电力  6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建行主承
安徽国贸集团控股4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承
海亮集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承
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二、新债上市: 

中国航空油料集团公司10亿元六个月期超短融011335001,票面利率4.00%      
中国建材 20亿元三个月期超短融011337001,票面利率3.95%
中国化工集团25亿元一年期短融041357001,票面利率4.24%
巨石集团7亿元一年期短融041359007,票面利率4.86%
招商证券 30亿元三个月期短融071301002,票面利率3.89%
京能清洁能源 9亿元一年期短融041358012,票面利率4.24%
广汇能源 10亿元一年期短融041359005,票面利率4.86%
江苏澄星实业6亿元一年期短融041364002,票面利率4.86%
南方电网50亿元三年期中票1382034,票面利率4.42%
史丹利 2亿元三年期中票1382033,票面利率5.37%
滁州同创建设投资8亿元七年期固息债1380002,票面利率7.05%
太仓城建16亿元七年期固息债1380010,票面利率6.75%
温州经济技术开发区10亿元七年期固息债1380014,票面利率6.49%
商丘发展投资公司7亿元七年期固息债1380017,票面利率6.60%
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三、缴款: 
    
中核工业建设集团15亿元九个期超短融
青岛德锐投资1亿元一年期短融 
东方证券20亿元三个月期短融
山东王晁煤电3亿元一年期短融
五凌电力5亿元一年期短融
大唐黑龙江发电公司6亿元五年期中票        
杭州交投集团4亿元五年期中票
浙江恒逸集团6亿元五年期中票
山东宏桥新型材料公司15亿元五年期中票
江阴澄星实业5亿元五年期中票
山东青岛中小企业1.2亿元三年期集合票据
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四、还本付息:    

长沙高新技术产业20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080008付息,票面利率6.08%
泰州城建投集团10亿元七年期固息债1080009付息,票面利率6.90%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

    --据上海证券报周五报导,上海和深圳证交所近日均召开年度工作会议,其中上海证交所提出今年将创新大
盘股发行办法,研究推出优先股等创新产品;而深圳证交所则提出建设固定收益产品创新平台,推进可交换债、
并购债券等产品创新. 
     
    国家统计局1/27公布1-12月规模以上工业企业利润      (1-11月为3%)
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
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