《中国债券市场每日交易备忘》--1月25日

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国广发证券 30亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行和农行等主承 中国南车 10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行主承 粤电力 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建行主承 安徽国贸集团控股4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承 海亮集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 中国航空油料集团公司10亿元六个月期超短融011335001,票面利率4.00% 中国建材 20亿元三个月期超短融011337001,票面利率3.95% 中国化工集团25亿元一年期短融041357001,票面利率4.24% 巨石集团7亿元一年期短融041359007,票面利率4.86% 招商证券 30亿元三个月期短融071301002,票面利率3.89% 京能清洁能源 9亿元一年期短融041358012,票面利率4.24% 广汇能源 10亿元一年期短融041359005,票面利率4.86% 江苏澄星实业6亿元一年期短融041364002,票面利率4.86% 南方电网50亿元三年期中票1382034,票面利率4.42% 史丹利 2亿元三年期中票1382033,票面利率5.37% 滁州同创建设投资8亿元七年期固息债1380002,票面利率7.05% 太仓城建16亿元七年期固息债1380010,票面利率6.75% 温州经济技术开发区10亿元七年期固息债1380014,票面利率6.49% 商丘发展投资公司7亿元七年期固息债1380017,票面利率6.60% ============================================================================= 三、缴款: 中核工业建设集团15亿元九个期超短融 青岛德锐投资1亿元一年期短融 东方证券20亿元三个月期短融 山东王晁煤电3亿元一年期短融 五凌电力5亿元一年期短融 大唐黑龙江发电公司6亿元五年期中票 杭州交投集团4亿元五年期中票 浙江恒逸集团6亿元五年期中票 山东宏桥新型材料公司15亿元五年期中票 江阴澄星实业5亿元五年期中票 山东青岛中小企业1.2亿元三年期集合票据 ============================================================================= 四、还本付息: 长沙高新技术产业20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080008付息,票面利率6.08% 泰州城建投集团10亿元七年期固息债1080009付息,票面利率6.90% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据上海证券报周五报导,上海和深圳证交所近日均召开年度工作会议,其中上海证交所提出今年将创新大 盘股发行办法,研究推出优先股等创新产品;而深圳证交所则提出建设固定收益产品创新平台,推进可交换债、 并购债券等产品创新. 国家统计局1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进