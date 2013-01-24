中国新债: 农发行下周二将招标发行至多150亿元固息金融债,期限五年

路透上海1月24日 - 中国农业发展银行周四公告称,将于下周二(29日)在银行间债市招标发行至多150亿元人民币固息金融债,期限五年.

刊登在中国债券信息网的公告称,该期债为农发行今年第一期金融债,具体条款如下:

第一期 ----------------------------------------------- 招标总量 至多150亿元 追加发行 不超过50亿元 期限/计息方式 五年/固息 招标时间 1月29日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 2月1日 发行期 1月30日-2月1日 上市日 2月7日 基本承销额 无 付息频率 按年付息 ------------------------------------------------(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)