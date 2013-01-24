中国新债: 农发行下周二将招标发行至多150亿元固息金融债,期限五年

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海1月24日 - 中国农业发展银行周四公告称,将于下周二(29日)在银行间债市招标发行至多150亿元人民币固息金融债,期限五年.
刊登在中国债券信息网的公告称,该期债为农发行今年第一期金融债,具体条款如下:
第一期 ----------------------------------------------- 招标总量 至多150亿元 追加发行 不超过50亿元 期限/计息方式 五年/固息 招标时间 1月29日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 2月1日 发行期 1月30日-2月1日 上市日 2月7日 基本承销额 无 付息频率 按年付息 ------------------------------------------------(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。