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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 10:44 BJT

中国新债: 国开行下周二将招标至多200亿元四期shibor基准浮息债

路透上海1月24日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(29日)招标发行四期shibor(上
海银行间同业拆放利率)基准的浮息金融债,发行总额不超过200亿元人民币.期限包括一、三、五和七年.

    刊登在中国债券信息网的公告称,上述四期债为国开行今年第10-13期金融债.以下为具体条款:
    
                       10期            11期          12期            13期
    --------------------------------------------------------------------------
    期限/计息方式   一年浮息        三年浮息      五年浮息        七年浮息
    利率基准        三个月shibor
    发行上限(亿元)     40              60            60              40
    招标日          1月29日(下周二)
    具体时间        9:30-10:30      9:30-10:30    9:30-11:10       9:30-11:10
    招标方式        单一利差(荷兰式)招标方式
    起息日/缴款日   2月1日
    分销期          1月30日-2月1日
    上市日          2月5日          2月7日        2月7日           2月7日
    基本承销额      无
    发行人增发权利  保留
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    上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,三年期为0.05%,五年期和七年期为0.10%;各品种均无兑付
手续费.
    
    国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.
    
    今年以来,国开行基本保持着每周一次债券发行的节奏.已发行债券中,包括一次五期固息债(福娃债)及其
一次增发,和四期一年定存基准浮息债(F4).(完)
            
    参看详情,可点选中国债券信息网(here)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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