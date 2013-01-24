中国新债: 国开行下周二将招标至多200亿元四期shibor基准浮息债

路透上海1月24日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(29日)招标发行四期shibor(上 海银行间同业拆放利率)基准的浮息金融债,发行总额不超过200亿元人民币.期限包括一、三、五和七年. 刊登在中国债券信息网的公告称,上述四期债为国开行今年第10-13期金融债.以下为具体条款: 10期 11期 12期 13期 -------------------------------------------------------------------------- 期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 五年浮息 七年浮息 利率基准 三个月shibor 发行上限(亿元) 40 60 60 40 招标日 1月29日(下周二) 具体时间 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-11:10 9:30-11:10 招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式 起息日/缴款日 2月1日 分销期 1月30日-2月1日 上市日 2月5日 2月7日 2月7日 2月7日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 -------------------------------------------------------------------------- 上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,三年期为0.05%,五年期和七年期为0.10%;各品种均无兑付 手续费. 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利. 今年以来,国开行基本保持着每周一次债券发行的节奏.已发行债券中,包括一次五期固息债(福娃债)及其 一次增发,和四期一年定存基准浮息债(F4).(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)