中国新债: 国开行下周二将招标至多200亿元四期shibor基准浮息债

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海1月24日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(29日)招标发行四期shibor(上 海银行间同业拆放利率)基准的浮息金融债,发行总额不超过200亿元人民币.期限包括一、三、五和七年. 刊登在中国债券信息网的公告称,上述四期债为国开行今年第10-13期金融债.以下为具体条款: 10期 11期 12期 13期 -------------------------------------------------------------------------- 期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 五年浮息 七年浮息 利率基准 三个月shibor 发行上限(亿元) 40 60 60 40 招标日 1月29日(下周二) 具体时间 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-11:10 9:30-11:10 招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式 起息日/缴款日 2月1日 分销期 1月30日-2月1日 上市日 2月5日 2月7日 2月7日 2月7日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 -------------------------------------------------------------------------- 上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,三年期为0.05%,五年期和七年期为0.10%;各品种均无兑付 手续费. 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利. 今年以来,国开行基本保持着每周一次债券发行的节奏.已发行债券中,包括一次五期固息债(福娃债)及其 一次增发,和四期一年定存基准浮息债(F4).(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。