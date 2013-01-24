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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 10:39 BJT

香港已公布经济指标--2013/1/24

时间                   经济指标                     按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年%
                                                                            
  2012年12月            综合消费物价指数(CPI)        +3.7        +3.7             +5.7
  2012年12月            甲类消费物价指数(CPI A)      +4.2        +4.2             +5.3
  2012年11月            零售值                       +9.5        +3.9            +23.5
  2012年11月            零售量                       +8.1        +3.6            +16.9
  2012年第三季          本地生产总值(GDP)            +1.3        +1.2             +4.3
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 失业率                 12年10-12月               12年9-11   11年10-12月    
                                                  月                        
                           3.3%                      3.4%        3.3%       
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 (以下以10亿港元为单位                               当月        前月           上年同期
 )                                                                          
  2012年11月            贸易赤字/盈余              -44.07       -42.7           -44.11
 
注: *为已经更新
    ^经修订数据. (完)
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