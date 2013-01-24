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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 16:49 BJT

香港数据: 去年12月出口值按年升14.4%,全年出口按年增2.9%

路透香港1月24日 - 香港政府统计处周四公布,2012年12月整体出口值和进口值分别按年增长14.4%及11.9%,增速高于上月的10.5%及9.0%,因多个主要出口市场在接近年底都录得较大增幅.

政府发言人指出,内地经济重拾较快增长,可望为出口提供稳定作用,缓冲先进经济体最终需求相对疲弱的影响.然而,由于先进经济体的基本面脆弱,环球贸易流向仍有下行风险.

统计处同时公布,2012年全年出口货值按年增2.9%,上年为成长10.1%;全年进口货值按年增长3.9%,上年增长11.9%;2012年录得商品贸易逆差4,778亿港元,上年为逆差4,273亿港元.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9

11月 +10.5 +10.7 +9.0

10月 -2.8 -2.7 +3.3

9月 +15.2 +15.3 +14.9

8月 +0.6 +0.7 +0.9

7月 -3.5 -3.5 -1.8

6月 -4.8 -4.7 -2.9

5月 +5.2 +5.6 +4.6

4月 +5.6 +6.3 +5.0

3月 -6.8 -6.4 -4.7

2月 +14.0 +14.4 +20.8

1月 -8.6 -7.9 -10.5 2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1

11月 +2.0 +2.5 +8.8 经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7

12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4

8-10月 +3.6 +3.6 +6.1

7-9月 +2.5 +2.5 +4.2

6-8月 -1.5 -1.5 +1.5

5-7月 -3.7 -3.8 -1.4

4-6月 -3.7 -3.8 -1.5

3-5月 -4.0 -4.1 -3.5

2-4月 +3.8 +3.7 +1.7

1-3月 +3.3 +3.4 +1.1 11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1 11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3

11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7

9-11月 -6.1 -6.0 -4.8(完) 浏览香港经济相关信息,请点选 浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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