台湾金融: 政院通过开放证券商从事离境业务,并要求央行应对日本宽松

路透台北1月24日 - 台湾行政院院会周四通过修正法令,将允许证券业从事证券商专业的离境业务.但该案仍需立法院审查通过方能生效.

此外,针对日本宽松政策,行政院长陈冲在院会中要求台湾央行采取因应措施,但该会议未说明因应措施为何.

行政院发言人郑丽文在一记者会上表示,此次修法是为了吸引海外资金回流,并让证券商利用台湾证券母公司的资本及信用.

此次行政院修正的"国际金融业务条例"如果获立法院审议通过,证券商可申请成立国际证券业务分公司(OSU),并可对境内外个人、法人、政府机关及金融机构销售由母公司发行的外币公司债;办理外币有价证券及金融商品买卖的居间及代理业务;办理OSU与其他机构因证券业务的借贷款项;办理境外有价证券承销等等.

该修正条例并允许OSU的国际证券业务销售等数项所得免税,为期15年以增加证券商竞争力.

此外,郑丽文也转述,行政院长陈冲于院会中指出,日本政府日前推出量化宽松政策,将可能大幅增加亚洲货币升值压力,行政院已要求央行持续密切注意台湾主要竞争对手的汇率变动,并采取必要因应措施,以兼顾物价稳定及外贸竞争力,并减轻外资大量进出对台湾经济及金融的冲击.