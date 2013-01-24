中国股市: 沪综指早盘一度涨1.8%至近八个月新高,受PMI数据提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海1月24日 - 中国股市沪综指周四早盘一度大涨1.8%,创近八个月盘中新高.分析师指出,刚公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值好于预期,令未来中国经济复苏进一步确定,股市投资者信心增强,金融基建等板块领涨.
本地时间10:46,沪综指 报2,360.918点,涨40.007点,或1.72%;稍早最高触及2,362.943点,涨幅1.81%.此前盘中高点为去年6月1日的2,388点.上证180金融指数 涨3.2%.
"PMI数据超过预期,原来大家还担心经济复苏的不确定.好的数据出来,能让大家的信心越来越强.有时候,信心比什么都重要."浙商证券策略分析师王伟俊.
汇丰(HSBC)周四公布汇丰PMI预览的1月初值数据续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5. (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。