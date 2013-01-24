中国股市: 沪综指早盘一度涨1.8%至近八个月新高,受PMI数据提振

路透上海1月24日 - 中国股市沪综指周四早盘一度大涨1.8%,创近八个月盘中新高.分析师指出,刚公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值好于预期,令未来中国经济复苏进一步确定,股市投资者信心增强,金融基建等板块领涨.

本地时间10:46,沪综指 报2,360.918点,涨40.007点,或1.72%;稍早最高触及2,362.943点,涨幅1.81%.此前盘中高点为去年6月1日的2,388点.上证180金融指数 涨3.2%.

"PMI数据超过预期,原来大家还担心经济复苏的不确定.好的数据出来,能让大家的信心越来越强.有时候,信心比什么都重要."浙商证券策略分析师王伟俊.