《中国大宗商品综述》2013年螺纹钢、焦炭和玻璃等工业品期货料长袖善舞

路透北京1月25日 - 在全球流动性宽松和中国经济稳健复苏搭建的大舞台上,工业品期货很可能取代农产品期货成为2013年商品期货市场的主角,中国拥有定价权的螺纹钢、焦炭和玻璃等工业品期货可能更为长袖善舞.

中国新一代国家领导人今年将正式走马上任,"十二五"(2011-2015年)规划亦面临期中检查.投资者对中国政府加快基建投资不无期待.不过在经济结构转型的现实压力,"中国因素"难以重演以往全面推升大宗商品需求的好戏.

实际上,美欧日的量化宽松、仍在发酵的欧债危机还有带有不确定标签的全球经济复苏步伐,这些都令全球大宗商品在2013年表现变得扑朔迷离,而中国经济发展相对平稳,令投资者对那些定价权在中国的品种更有把握.

"对新一年市场行情的预测从来没有像今年这么迷茫,变数实在是太多了,...不过,螺纹钢、焦炭、玻璃期货这些定价权在国内的期货品种可能将成为2013年中国期市的明星品种."上海一私募基金的投资总监严先生如是说.

中国宏观基本面向好,城镇化被提到足够的高度,增加了市场对投资的期待,但上述三个品种均属于过剩行业,产能偏大,且其原材料也基本受制于国外市场,因此这些品种的走向亦充满变数,不过也正因为如此,这些品种的波动幅度应该相对大一些,从而给投资者提供机会.

中国工信部周二发布关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见,提出以汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化这九大行业领域为重点,并设定2015年产业集中度目标.

市场人士称,大宗商品定价多以美元定价,全球经济的艰难复苏引发的货币战争正愈演愈烈,亦将增加大宗商品的波动,从而提升商品的投资性.

"今年变数尤其多,很难形成大方向的判断,只能走一步看一步,现在基本上只往后看一周一个月的行情,....谨慎判断和操作,我们现在可以说是基本空仓."严先生称.

体现到对行情的研判上,市场的分歧格外明显.格林期货高级研发总监李永民则指出,在当前国际市场流动性泛滥的背景下,商品价格易涨难跌,海外央行打开水闸放水将抬高商品价格的底部.且2013年实体经济总体好于去年,将改变商品供求结构,从而对场外资金起到很强的支撑.

"建议场外交易者耐心等待回调低点,以逢低买进为主.具体来讲,由于化工板块、有色板块以及股指对经济周期反应敏感,建议场外资金在入市时优先考虑上述品种."李永民强调.

但世界银行(World Bank)发布的一份研究报告却不然.报告显示，2013年全球市场大宗商品价格将走低，因为中等速度的经济增长将导致原材料生产供过于求.

**"中国需求"效应或弱化**

此前多年,伴随着中国经济腾飞,"中国需求"成为影响大宗商品价格的关键因素之一,中国需要什么品种,这些品种就会大涨,其投资前景就会相对更好,这成为很多大宗商品投资者的信条.

但今年开始,这一投资信条或许没有那么好用.中国汽车、水泥、钢铁等多个行业产能过剩日渐明显,并面临经济结构调整的压力日盛,2013年开始,"中国需求"对于大宗商品市场的影响力可能将逐渐黯淡.

"和往年相比,中国经济对大宗商品的支撑相对有限,因为我们要做的是更重要的是转型."浙商期货北京营业部总经理路易称.

尽管如此，中国仍是大宗商品投资者不可忽视的因素,毕竟中国金属消费量接近全球消费的一般,中国是全球第二大原油消费国.中国经济的体量和大宗商品的生产和消费量已经在大宗商品市场举足轻重.

部分分析师就提到,中国经济仍是全球经济的发动机,而2013年有色金属以及黑色金属市场最大看点就是中国"城镇化"所带来的需求,庞大的"中国需求"将再次对有色金属价格构成支撑.

值得一提的是,国内政策的影响日渐明显,平添投资者的决策难度.国贸期货的年度报告亦指出,虽然中国经济复苏稳定并伴随经济改革,但中国的政策风险大于经济风险,需要进一步观察政府改革的魄力和决心.

"政策的干预越来越大,(期货市场)操作的难度就越来越大,"上述严先生指出. 路透北京1月25日 - **本周大宗商品其他重要新闻一览**

--新华社旗下能源刊物中国油气新闻(OGP)周一报导称,中国12月底商业原油库存较前月下降3.62%,成品油库存增加4.15%.

--中国钢铁工业协会周五公布数据显示,1月中旬全国粗钢日产量达191.4万吨,旬环比下降1.53%,但仍处于相对较高水平. 中国钢铁工业协会并预计中国2013年的钢铁需求将增长3.1%,比去年增速提高0.6个百分点.

--中国能源资源对外依存度快速攀升,加强资源节约利用、推进节能减排成为面临的重要任务.国务院日前印发能源发展"十二五"规划,目标到2015年单位GDP能耗比2010年下降16%,并要求深化油气价格改革,理顺电价机制.

--中国向推出原油期货更进一步.中国数家大型期货公司人士称,上海期货交易所的原油期货已经于本周一启动全流程测试,本次测试将从开户、交易、结算等各个环节对原油期货进行仿真交易,测试将于4月份结束.