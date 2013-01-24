《中国公司债发行日程表》--1月24日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================== *秦川发展 不超4.5 不超4.5 5 询价区间5.65%-5.85% 广州证券 AA 1/28-1/30 (第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权/秦川集团提供担保) ============================================================================================== 广东榕泰 不超7.5 7.5 5 *5.90% 中信证券 AA 1/24-1/28 (附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) ============================================================================================== 中信重工 至多28 10 5 询价区间4.70%-5.15% 中信证券 AA+ 1/25-1/29 8 7 询价区间5.00%-5.45% 中德证券 (分别在第3年末和第5年末附发行人上调票面利率和投资者回售选择权/两个品种间可以进行双向回拨) ============================================================================================== 芭田股份 至多5.4 5.4 5 询价区间5.60%-6.20% 中信建投证券 AA 1/25-1/29 (第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================== 中航光电 至多5 5 5 预设区间5.0%-5.5% 国泰君安证券 AA 1/25-1/29 (附第3年末附发行人和投资者选择权/中航科工提供担保) 中航证券 ============================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩)