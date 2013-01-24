法国数据: 1月综合PMI初值下滑,反映出经济萎靡之势加深

是次下滑将指数带到2009年3月以来的最低,并进一步远离50的荣枯分水岭.

即便是对服务业未来业务的预期有所改善,服务业PMI也还是从12月的45.2降至43.6.而长期以来走势艰困的制造业PMI则从44.6降至42.9.

数据公布前分析师预测服务业和制造业PMI会分别改善至45.6和45.1.

Markit资深分析师Jack Kennedy说:"1月PMI初值暗示2013年开局非常令人失望,加大了法国经济滑向衰退的担忧."(完) (编译 高琦/王洋; 审校 张明钧/侯向明)